Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Kanal D Şarkılar Bizi Söyler ilk bölüm izle! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Saat kaçta, hangi kanalda?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başlıyor! Şarkılar Bizi Söyler ilk bölüm canlı izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz!

Haftalardır ekranlarda tanıtımı yapılan Şarkılar Bizi Söyler programı bu akşam başlıyor! İbo Show gibi yine Poll Prodüksiyon - Polat Yağcı'nın yapımcılığını yaptığı Şarkılar Bizi Söyler programının Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunuyor! Programa her hafta farklı isimler konuk olacak ve televizyon karşısındaki izleyenlere müzik ziyafeti sunulacak! İşte, Şarkılar Bizi Söyler canlı izleme linki! Şarkılar Bizi Söyler ilk bölüm izle! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KANAL D ŞARKILAR BİZİ SÖYLER İLK BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler", Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Türkiye'nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söyleneceği programın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken üstleniyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK? KONUKLAR KİMLER?

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.

Birbirinden ünlü konuklar ve sürprizlerle, her Perşembe akşamı unutulmaz anların yaşanacağı programda, sevilen şarkılar, görkemli bir orkestra eşliğinde Türk müziğinin buğulu sesi Sibel Can ve prensi Hakan Altun'un yorumuyla hayat bulacak; klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de onlara eşlik edecek.

"Şarkılar Bizi Söyler", Perşembe akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'da Kanal D'de…