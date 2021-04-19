Şarkılar Bizi Söyler Berkay kimdir? Berkay evli mi, kaç yaşında?
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Şarkılar Bizi Söyler Berkay kimdir? Berkay evli mi, kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler Berkay kimdir? Berkay evli mi, kaç yaşında?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Berkay Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan Berkay, ekranda gösterdiği performansla göz doldurdu. Peki, Berkay kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Berkay'e katılan Sami Özer Berkay evli mi, kaç yaşında?

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Sami Özer, şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Seslendirdiği parçalarla beğeni toplayan Berkay izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Berkay kimdir? Berkay evli mi, kaç yaşında?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU BERKAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Aralık 1981

Kaç yaşında: 39yaşında

Nereli: Ankara

Hayatı

Arhavi, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu.1996 yılından beri ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, ÇeşmeKuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

Özel hayatı

2016 yılında manken Özlem Ada ile evlendi. Ekim 2018 tarihinde bir barda futbolcu Arda Turan tarafından darp edildi. İkilinin kavga ve hastane görüntüleri basında geniş yer buldu. 2020 yılında verdiği bir röportajda hayatında birçok yoksulluk çektiğini ve bütün pizza yiyemediğini söylemiştir.

Diskografi

Stüdyo albümleri

• Ele İnat (2010, Poll Production)

• Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)

• Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)

• Arabest (2016, Avrupa Müzik)

• Yansıma (2017, Avrupa Müzik)

• İz (2019, Avrupa Müzik)

Single'ları

• Aşk Sadece (2012, Poll Production)

• Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)

• Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)

• Ey Aşk (2017, Avrupa Müzik)

• Ben Sadece (2018, Avrupa Müzik)

• İsyanlardayım (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 2) (2018, Poll Production)

• Deliler (2019, Avrupa Müzik)

• Deli Et Beni (2019, Avrupa Müzik)

• İki Hece (2019, Avrupa Müzik)

• Kırgınım Ona (2020, Avrupa Müzik)

• Dert Faslı (2020, Avrupa Müzik)

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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