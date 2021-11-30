Şarkikaraağaç'ta 8 bin lale ve sümbül soğanı dikildi - Haberler
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Şarkikaraağaç'ta 8 bin lale ve sümbül soğanı dikildi

AA / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel
Şarkikaraağaç'ta 8 bin lale ve sümbül soğanı dikildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde "Kadınlar ile Çiçekler Çiçek Açıyor" projesi kapsamında toplam 8 bin lale ve sümbül soğanı dikimi gerçekleştirildi.

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde "Kadınlar ile Çiçekler Çiçek Açıyor" projesi kapsamında toplam 8 bin lale ve sümbül soğanı dikimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), Şarkikaraağaç Ziraat Odası ve Girişimci Kadın Kooperatifince gerçekleştirilen projeyle, kadınların gelir elde etmesi hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Aydın, AA muhabirine, projenin ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatifi aracılığıyla devam edeceğini söyledi.

Daha önce ilçede soğanlı bitkilerle ilgili yapılan her hangi bir faaliyet olmadığını belirten Aydın, "Bizim amacımız burada bu bitkilerin yetişip yetişmediğini kanıtlamak. İlçemize bu şekilde katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

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AA / Fatih Demirtaş - Son Dakika Haberleri

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