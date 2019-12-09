Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı
TUNCELİ'de, şarkıcı Yılmaz Çelik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
TUNCELİ'de, şarkıcı Yılmaz Çelik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şarkıcı Yılmaz Çelik hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında gözaltı kararı alındı. Çelik, dün akşam saatlerinde, Tunceli Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verdiği konserin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Yılmaz Çelik'in emniyette sorgulandığı öğrenildi.