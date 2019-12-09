Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı
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Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

TUNCELİ'de, şarkıcı Yılmaz Çelik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

09.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:59
Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

'de, şarkıcı , hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

'nca şarkıcı Yılmaz Çelik hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında gözaltı kararı alındı. Çelik, dün akşam saatlerinde, Tunceli Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verdiği konserin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Yılmaz Çelik'in emniyette sorgulandığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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