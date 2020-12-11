Şarkıcı Tayfun kimdir? 90'lı yılların ünlü sanatçısı Tayfun kaç yaşında? Kar Beyazdır Ölüm şarkı sözleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şarkıcı Tayfun kimdir? 90'lı yılların ünlü sanatçısı Tayfun kaç yaşında? Kar Beyazdır Ölüm şarkı sözleri

11.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:23
Şarkıcı Tayfun kimdir? 90'lı yılların ünlü sanatçısı Tayfun kaç yaşında? Kar Beyazdır Ölüm şarkı sözleri

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündem olan şarkıcı Tayfun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tayfun hakkında merak edilenler. Tayfun hayatı ve biyografisi. Tayfun kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken şarkıcı Tayfun merak konusu oldu. İşte Tayfun hakkında merak edilen Tayfun kimdir, Tayfun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞARKICI TAYFUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Nisan 1969

Kaç yaşında: 51yaşında

Nereli: İstanbul,

Hayatı

1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Ayrıca bu şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlenmişti. Söz ve bestesi kendisine ait olan Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir. Bir dönem sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'la kısa süren ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini genç bir mankenle (Tuğçe Duygulu) yapmış bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır.[2] 2018 yılında Tuğçe Duygulu'dan boşanmıştır.

Yıllar sonra verdiği bir röportajda ''Kar Beyazdır Ölüm, şarkısını Nilüfer için yapmıştım. Fakat Kayahan bundan haberdar oldu. O dönem Nilüfer ile arası yoktu. Sonrasında kendisiyle aramızda ufak çaplı bir tartışma geçti. Tabii benim biraz hatam vardı. Tartışma esnasında onu itmiştim. Sonra birden 20 santim boyunda bir bıçak buldu ve bıçağı bana çekti. Sonra araya birileri girdi olay yatıştı.'' demiştir.

Albümleri

• Tayfun'93 (Ocak 1993)

• Tayfun'94 (Ocak 1994)

• Deli Kız (24 Mart 1995)

• 10 Da 12 (9 Mayıs 2000)

• Gül Karası (2005)

• İstanbul (2010

İlgili Haberler

Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları
Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları
Reynmen 'Melek' şarkı sözleri'! Reynmen 'Melek' şarkı sözleri nedir?
Reynmen 'Melek' şarkı sözleri'! Reynmen 'Melek' şarkı sözleri nedir?
Sokrat St Ozbi - Teslim Olma şarkı sözleri
Sokrat St Ozbi - Teslim Olma şarkı sözleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Başak Dizer Aleyna Tilki Gonca Vuslateri
Spor Pierre Webo Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler İlaç Karabağ Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkıcı Tayfun kimdir? 90'lı yılların ünlü sanatçısı Tayfun kaç yaşında? Kar Beyazdır Ölüm şarkı sözleri - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:23:42. #1.14#
title