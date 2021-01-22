Şarkıcı Tarık Mengüç'ün en acı günü!
22.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:54
SON DAKİKA... Şarkıcı Tarık Mengüç'ün babası Yaşar Mengüç, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte Mengüç'ün ilk açıklaması...
Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Mengüç, bugün öğle namazında Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
'HELALLİK ALDIM'
Babasının vefatının ardından açıklama yapan Mengüç, "Gözümün nurunu toprağa verdim. Son günlerini hastanede geçirdi. Elimi sıktı, helallik aldım. Hepinizden dua istiyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Kaynak: Snob Magazin