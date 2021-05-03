Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve menajerinin davası; Dosya bilirkişiye gönderildi
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Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve menajerinin davası; Dosya bilirkişiye gönderildi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve menajerinin davası; Dosya bilirkişiye gönderildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞARKICI Soner Sarıkabadayı'nın eski menajeri Kadir Sedat Ayrancı'nın, ünlü şarkıcıdan menajerlik ücretini alamadığı gerekçesiyle açtığı 2 bin liralık tazminat davasında tanık dinlendi.

ŞARKICI Soner Sarıkabadayı'nın eski menajeri Kadir Sedat Ayrancı'nın, ünlü şarkıcıdan menajerlik ücretini alamadığı gerekçesiyle açtığı 2 bin liralık tazminat davasında tanık dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Organizatör Servet Şan, "Menajerlik ücretini ödeyip ödemediği hakkında bilgim yok" dedi. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Davacı Kadir Sedat Ayrancı katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve Davacı Ayrancı'nın tanığı Organizatör Servet Şan hazır bulundu.

"HİÇBİR SANATÇI PARASI YATMADAN ORGANİZASYONA GİTMEZ"

Tanık Servet Şan ifadesinde "Ben 28 yıldır konser organizasyonu yapıyorum. Taraflarla birçok kez ortak iş yaptım. 2014 yılında rakamları tam hatırlamasam da Soner Sarıkabadayı'nın 30-40 bin lira civarında konser ücreti aldığını biliyorum. Menajerlik ücretini ödeyip ödemediği hakkında bilgim yok. Bizim düzeneğimiz bakkal düzeneği gibidir. Sanatçı ve menajerlik arasındaki anlaşmaya göre işlemler yapılır. Hiçbir sanatçı parası yatmadan organizasyona gitmez. Türkiye'de sanatçıyla menajer arasındaki anlaşmanın yüzde 90'ı sözlüdür" dedi.

DOSYANIN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Davalı Sarıkabadayı'nın avukatı, tanık beyanlarına katılmadıklarını söyleyerek mahkemeden davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sanatçı Soner Sarıkabadayı'nın menajerliğini üstlenen Kadir Sedat Ayrancı, şarkıcının çıktığı konserlerden yüzde 20 menajerlik ücretini alamadığı gerekçesiyle 2 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ayrancı'nın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde yer alan iddialara göre,  Soner Sarıkabadayı'ya birçok özel televizyon kanalında program ve etkinlik ayarladı. Ayrancı, bir müddet sonra Sarıkabadayı'dan ücretini tahsil etmek istedi. Fakat yine iddiaya göre ünlü şarkıcı, Ayrancı'nın menajerliğini reddederek, ücret ödemek istemedi. Bunun üzerine menajer Ayrancı İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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