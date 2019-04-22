Şarkıcı Simge, Kalça Şovuyla İzleyicileri Mest Etti
Beyazıt Öztürk'ün Almanya'daki programına konuk olan şarkıcı Simge, kalça dansı ve kıyafetiyle izleyicileri mest etti.
Son olarak O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda gördüğümüz Beyazıt Öztürk, yıllarca sürdürdüğü Beyaz Show'a dünya çapında yaptığı programlarla devam ediyor.
Son olarak Almanya'da sevenleriyle buluşan Beyaz'ın programına şarkıcı Simge'nin kalça şovu damga vurdu.
ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU
Beyazıt Öztürk, Riba Events organizasyonuyla Almanya'nın Oberhausen ve Hamburg kentlerinde iki gösteri sundu. Beyazıt Öztürk'ün sovuna konuk olan Simge, Hakan Altun, Oğuzhan Koç, İrem Sak, İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol ile birlikte salonu dolduran hayranlarını esprileriyle kahkahaya boğdu.
KALÇA ŞOVUYLA MEST ETTİ
Yaklaşık 7 bin davetlinin izlediği Beyaz Show'da Simge, Hakan Altun ve Oğuzhan Koç sevilen şarkılarıyla salonu coşturdu. Simge bu yıla damga vuran Öpücem şarkısını söylerken yaptığı kalça şovuyla geceye damgasını vurdu. Simge, sesi ve kıyafetiyle adeta izleyenleri mest etti.
-
EVET ANA VATAN DA 10 YIL KALMIŞTI BUNLAR YATAK YAPTI 17 YIL OLDU MİLLETİ BİRBİRİNİ KIRDIRIR OLDULAR HEME SEÇİM GENEL OLSUN PİLADAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSINCevap Yaz Yayından Kaldır
-
AKEPE DEVRİ KAPANIYOR BU ÜLKEDE. NİHAYET.Cevap Yaz 6 7 Yayından KaldırHEMDE ÇOK YAKIN: seninde devrin kapanacak insanoğlu hemde çok fena. . .2 6 Yayından Kaldır
-
sıfırdan yer kamerası çekim olsaymış bambaşka bir şovCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ÇUBUKTA NERDEYSE MADIMAK 2 YAŞANACAKTI VEY ŞÖYLE DİYELİM MENEMENLİ KUBİLAY DÜŞMANLARI HALA BİTMEMİŞ BUNLARIN TEK SORUMLUSU SAYIN SOYLU DEMEDİMİ 3/4 AY ÖNCE KEMALİ ALMAYIN SOKMAYIN ŞEHİT CENAZELERİNE DEDİ BU 6 KİŞİ DERHAL O GECE NÖBETCİ MAHKEMEYE ÇIKARILIP TUTUK LANMALIYDI AMA BUNU YAPACAK BİR BABAYİYİT ÇIKMADI ÇIKARMI ADAM AKP ÜYESİYMİŞ DEMEK Kİ NEYMİŞ ARKASI KUVETLİYMİŞ DAYISI VARMIŞ BU BÖYLE SÜRMEZ ELBET BİRGÜN SON OLACAK 4 YIL SONRA BABAYA YOLCU EDECEZ ADALET YOK OLDUCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır