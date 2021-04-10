Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalandı
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Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalandı

Snob Magazin - Haberler | Güncel
Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalandı

Meme kanseri teşhisiyle önceki gün kemoterapi almaya başlayan Şimal "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" diyerek kısacık kestirdiği saçlarıyla kendini Justin Bieber'e benzetti.

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı

Oyuncu Canan Ergüder'in 'meme kanseri' teşhisinden sonra benzer bir haber de müzik dünyasından geldi. Geçen hafta yeni single çalışmasını dinleyicisiyle buluşturmayı planlayan Şimal, yapılan biyopsinin ardından 'meme kanseri' tanısıyla hemen kemoterapi seanslarına başlamak zorunda kaldı.

UZUN SAÇLARINI KISALTTI

İlk kürden önce uzun saçlarını kısacık kestiren Şimal, yeni haliyle kendisini Justin Bieber'a benzeterek neşeli tavrı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla bu hastalığı geçirenlere örnek oldu.

Şimal "Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Dışımı süslerken içimi unutmuşum! Kendime çok kızgınım. Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Tüm kadınlarımız erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi ertelemeyin. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz" diye konuştu.

Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalandı
Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalandı
Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalandı

Kaynak: Snob Magazin

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