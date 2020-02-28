Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
Şarkıcı Sıla, İdlib'te Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası verdiğimiz şehitlerimizin ardından sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu
33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Sıla, sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle dile getirdi:
'Nasıl metanetle karşılanabilir ki?'
"Uyumuyorum ve uyumayacağım. Biliyorum bu gece hiçbirimizin gözüne uyku girmiyor, girmeyecek. Sadece bu gece de değil. Bu zulüm yetti artık. Nasıl bir metanetle karşılanabilir ki bu! Senin canın canımızdır Mehmetçik!"