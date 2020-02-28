Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

28.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:42

33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Sıla, sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Nasıl metanetle karşılanabilir ki?'

"Uyumuyorum ve uyumayacağım. Biliyorum bu gece hiçbirimizin gözüne uyku girmiyor, girmeyecek. Sadece bu gece de değil. Bu zulüm yetti artık. Nasıl bir metanetle karşılanabilir ki bu! Senin canın canımızdır Mehmetçik!"



