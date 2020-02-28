Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Şarkıcı Sıla, İdlib'te Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası verdiğimiz şehitlerimizin ardından sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu

28.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:42
Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından , sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Nasıl metanetle karşılanabilir ki?'

"Uyumuyorum ve uyumayacağım. Biliyorum bu gece hiçbirimizin gözüne uyku girmiyor, girmeyecek. Sadece bu gece de değil. Bu zulüm yetti artık. Nasıl bir metanetle karşılanabilir ki bu! Senin canın canımızdır Mehmetçik!"

Kaynak: Snob Magazin

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