Şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün koronavirüs aşısı yaptırdı. Biontech aşısının ilk dozu yaptıran Ortaç, o anları "Şifa olsun" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin canına mal olan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde aşılamalar devam ediyor. Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç da dün aşısının ilk dozunu yaptırdı.

"ŞİFA OLSUN"

Devlet hastanesinde koronavirüs aşısı olan Serdar Ortaç, o anlarını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Aşı tercihini Biontech'ten yana kullanan şarkıcı, dün ilk dozunu yaptırdı. O anların videosunu paylaşarak herkesi aşı olması gerektiği konusunda uyaran Ortaç, "1. doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

51 yaşındaki Serdar Ortaç, yıllardır kısaca MS olarak bilinen Multiple skleroz (Çoklu sertleşim), beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığı ile mücadele ediyor.

Şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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