Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum - Haberler Magazin
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Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün Gökhan Kalaycıoğlu'nun magazin programına konuk olan şarkıcı Reyhan Karaca, yıllar önce evli bir adama aşık olduğunu itiraf ederek "Çabuk yırttım kendimi çektim hemen" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Reyhan Karaca oldu. Sevdik Sevdalandık şarkısıyla adını duyuran sanatçı, özel hayatıyla ilgili de çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"EVLİ BİRİNE AŞIK OLDUM"

"Asla dediğim her şeyi yaşadım" diyen Reyhan Karaca, yıllar önce evli bir adama aşık olduğunu itiraf etti. Yaşadıklarını anlatan Karaca, "Olmamam gereken birine aşık oldum. Ama çabuk yırttım kendimi çektim hemen" ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

50 yaşındaki Reyhan Karaca, geçtiğimiz günlerde değişimiyle adından söz ettirdi. Yüzünde küçük dokunuşlar yaptıran Karaca, verdiği kilolardan sonra bambaşka birine dönüştü.

Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum

Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum
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Haber: Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum - Haberler Magazin
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