Şarkıcı Murat Boz, faturalara gelen zamlara isyan etti: İnsanlara nefes aldırmaz oldu - Haberler Magazin
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Şarkıcı Murat Boz, faturalara gelen zamlara isyan etti: İnsanlara nefes aldırmaz oldu

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan başarılı şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından "Akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu" diyerek faturalara gelen zamlara tepki gösterdi.

Elektrik ve doğal gaza gelen zamların ardından ünlü isimler de peş peşe faturalarını paylaşıp isyan etmeye devam ediyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Seray Sever, Yeşim Salkım, Serkan Kaya, Gürgen Öz, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur ve İdo Tatlıses'ten sonra bir tepki de sevilen şarkıcı Murat Boz'dan geldi.

"ZAMLAR NEFES ALDIRMAZ OLDU"

11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Murat Boz, önce "Zamlar geri alsın" dedi. Sonra da yeni bir paylaşım daha yaparak "Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Murat Boz, faturalara gelen zamlara isyan etti: İnsanlara nefes aldırmaz oldu

Şarkıcı Murat Boz, faturalara gelen zamlara isyan etti: İnsanlara nefes aldırmaz oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Elektrik Faturası, Instagram, Doğal gaz, Murat Boz, Magazin, Haber

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Yorumlar (1)

Ali Hamza:

Nerde boş iş var orda bunlar var. Bunlar sanatçı falan değil. Hani Barışmançolar, söylediği her bir sözde anlam vardı. Sizin sadece ölümünüz haber olacak ondan sonra kimse sizi hatırlamayacak.

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