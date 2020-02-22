: Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi

22.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:38

Başarılı iş adamı kariyeri ve 1.8 Milyon takipçili fenomen kimliğine sanatçı yönünü de büyük bir başarıyla ekleyen Mr. Jade Hollywood filmlerini aratmayan yeni klibiyle fırtına gibi esmeye devam ediyor.

HOLLYWOOD FİLMLERİNİ ARATMAYAN KLİP ÇEKTİ

Şarkıları, yaptığı düetler ve yıldız isimlerle rol aldığı klipleriyle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade, yeni klibiyle de gündemi sarsmaya devam ediyor. Her dönem efsane haline gelen 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısına ünlü şarkıcı Mr. Jade'den bambaşka bir yorum geldi. Başarılı yorumunun yanı sıra efsane şarkıya yakışır efsane klibiyle de büyük yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcının efsane şarkıya çektiği klip Hollywood filmlerini aratmayan cinsten. Başarılı klip "Oscar ödüllerine aday gösterilmeli" yorumlarını beraberinde getirdi. Hollywood filmlerini aratmayan klip yakışıklı şarkıcının oyunculuktaki yeteneğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Mr. Jade'nin George Clooney ile olan inanılmaz benzerliği "Türkiye'nin George Clooney'si" yorumlarını da beraberinde getirdi.

İşte Jade'nin takipçilerinin yaptığı bazı yorumlar:

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