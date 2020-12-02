Şarkıcı Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti
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Şarkıcı Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti

02.12.2020 07:32 | Son Güncelleme: 02.12.2020 07:38
Şarkıcı Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti

6,5 aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey'in babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölüm acısıyla yıkılan Özbey, sosyal medya hesabından babasının arkasından yaptığı paylaşımda "Acıların dindi mi, sesin yerine geldi mi?" dedi.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Merve Özbey, babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Geçtiğimiz sene bu dönemde nişanlanan şarkıcı, babası ile o günden kalan fotoğrafını paylaşarak yaşadığı acıyı sevenleriyle paylaştı.

"NE PAZARLARIN NE FENER MAÇLARININ TADI KALDI"

Ünlü şarkıcı acı paylaşımında "Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. 1 günde artık ne pazarların ne fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip..." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Özbey'in paylaşımını gören İrem Derici, Derya Uluğ, Demet Akalın, Pınar Altuğ Atacan, Yasemin Sakallıoğlu, Ebru Polat, Ebru Yıldız, Bengü, Hazal Kaya ve Seda Sayan gibi birçok ünlü isim taziye yorumu yaparak destek olmaya çalıştı.

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