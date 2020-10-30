Şarkıcı Maral kimdir? Şarkıcı Maral gerçek adı ne?

Uzun zaman sonra hayranlarıyla buluşan şarkıcı Maral vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Şarkıcı Maral kimdir? Şarkıcı Maral gerçek adı ne?

Şarkıcı Maral sevenleriyle bir araya geldi. Katıldığı program sonrası vatandaşların da merak konusu haline gelen şarkıcı Maral hakkında detaylı araştırmalar yapıldı. Şarkıcı Maral gerçek adı ne? Şarkıcı Maral kimdir

ŞARKICI MARAL KİMDİR?

Ceylan Başusta ya da bilinen sahne adıyla Maral, Türk ses sanatçısı.

Gerçek Adı: Ceylan Başusta

Şarkıcı Maral aslen Bingöl İli Genç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllar Bingöl'de Dj'lik yapmıştır.

Diyarbakır, Mersin, Elazığ gibi illerde katıldığı yarışmalarda 1. olmuştur. Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şan Bölümü'nde eğitim almış ardından Halk Müziği eserlerinden oluşan ilk albümünü 2013 yılında yayınlamıştı.

Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şan Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra halk müziği eserlerinden oluşan ilk albümünü 2013 yılında "Sevdakar" ismiyle yayınladı.

2003 yılında Kara Mektup isimli sinema filminde Keje karakteri ile oyunculuk yapmıştır. Günümüzde yaşantısını İstanbul'da sürdürmekte ve sahne çalışmalarını İstanbul Avcılar'da devam ettirmektedir.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Yunanca başta olmak üzere 6 dilde şarkı söyleyen Maral, bir röportajında "Uzun yıllar İngilizce öğretmenliği yaptım ve Amerika'da yaşadım. O yüzden her dilde şarkı söylemeye yatkınım" dedi. Müziğin kendisi için bir tutku olduğunu belirten genç şarkıcı, "Sahnedeyken yaşadığımı hissediyorum, müzik benim için nefes almak gibi bir şey" diye konuştu.