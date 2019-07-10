Şarkıcı Körler'den Başkan Sever'e ziyaret

Şarkıcı Mithat Körler, Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Sever, "Bizleri makamımızda ziyarete gelen değerli sanatçımız Mithat Körler, Ali İhsan Sarıçoban, Melih Sarıçoban, Cengiz Uysal'a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA