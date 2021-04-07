Şarkıcı Kibariye uçakta fenalaştı! İşte son durumu...

İstanbul'dan İzmir'e seyahat eden Kibariye, uçakta rahatsızlanınca indirildi.

Arabeskin Kraliçesi Kibariye, İstanbul-İzmir uçağında fenalaştı. Nefes almakta zorluk çeken Kibariye'ye ilk müdahale, kabin ekibi tarafından yapıldı.

SAĞLIK EKİBİ YAKINDAN İLGİLENDİ

Uçuş sonrası havalimanı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Kibariye'nin, valizlerini yer hizmetleri görevlileri yardımı ile aldığı öğrenildi.

"SEVİLMEK ÇOK GÜZEL"

Yolcuların yoğun ilgisi ve geçmiş olsun dilekleriyle karşılaşan Kibariye, "Sevilmek çok güzel şey, teşekkür ederim, sizleri seviyorum." diyerek havalanını terk etti.

Kaynak: Snob Magazin