Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
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Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı

Almanya'da yaşayan genç şarkıcı KADR, bir derneğe gönüllü olarak yardım ederek sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı. KADR, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine de örnek oldu.

Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
20.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:36

Son zamanlarda yaptığı farklı şarkılarla ve tarzıyla adından söz ettiren Almanya'da yaşayan genç Türk müzisyen KADR, geçtiğimiz günlerde sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı.

SON ŞARKISINI SAĞLIKÇILARA ARMAĞAN ETTİ

Son tekli şarkısı 'Asla'yı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarına yazan ve armağan eden KADR, Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Alman evsiz vatandaşları görmezden gelemedi. Almanya'da yaşayan KADR, zor şartlarda sokakta yaşayan ve yardıma muhtaç olan insanlara yemek dağıtan bir organizasyona gönüllü olarak yardım etti.

"İYİLİK BULAŞICIDIR"

Her gün düzenli olarak ihtiyacı olan insanlara yemek yardımı yapan "El Uzatan Eller" derneği ile beraber onlarca insana sıcak yemek dağıtan KADR, 108 bin abonesinin olduğu sosyal medya hesabından da "İyilik bulaşıcıdır, yardım almak değil yardım etmek önemlidir" açıklamasıyla paylaşım yaparak takipçilerini de teşvik etti.

Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Haber Yorumları (1)
REKLAM KOKAN HAREKETLER: Soytarı önce kendine bir pantol alsın. . Sonra da şov için fotoğraf çekilmek için tanınmak için bu tür işleri kullanmasın Caddede soyunsa daha fazla ilgi çeker. . Kimmiş bu Kedir efendi?
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