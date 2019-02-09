Makyajsız Görüntülenen Şarkıcı İzel'i Görenler Tanımakta Güçlük Çekti

Uçan Kuş'un haberine göre uzun süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı İzel, City's AVM'de görüntülendi. Gazetecilerle konuşan İzel, makyajsız haliyle dikkat çekerken çarpıcı açıklamaları ile gündeme geldi.

"SEZEN ŞARKI HEDİYE ETTİ"

Yeni albümü için Sezen Aksu'nun kendisine şarkı hediye ettiğini belirten İzel, "Altı yıl sonra albüm geliyor, içinde 12 şarkı olacak. Çok sağlam şarkılar var. Sezen Aksu, Çelik, Ercan (Saatçi) , Sinan Akçıl ve çok önemli isimler bir araya geldik. Sezen şarkı hediye etti. Çok efkarlı bir şarkı, bayağı bir damar" dedi.

"MADDİ, MANEVİ YORUCU"

Albüm yapmanın maddi ve manevi yorucu olduğunu, bundan sonra single yapacağını belirten İzel, "Bir albüm yapmam gerekiyordu. Bundan sonra 'Yapar mısınız?' deseniz, yapmam. Bundan sonra single çıkaracağım. Maddi ve manevi anlamda yorucu tabii ki" şeklinde konuştu.

"HAYATIM BOYUNCA YAPMADIM"

İzel, son dönemde YouTube'daki sahte tıklanma oranlarıyla ilgili soruya, "Ben öyle bir şey yapmayacağım. İnsanlar kendisi yapıyorsa bilmiyorum, ama hayatım boyunca yapmadım. Instagram hesabımdan da belli zaten çok aman aman takipçim yok, satın almıyorum. İnşallah bol bol dinlenir" cevabını verdi.

"BİRKAÇ SENE DEPRESYONA GİRDİM"

Ünlü şarkıcı, geçen yıl saçlarını kazıttığı dönemin hatırlatılmasıyla ilgili, "Birkaç sene depresyona girdim. Kafayı kazımıştım, uzadı çok şükür, öyle üzüntülü bir dönemdi. Moralim yerinde, heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.