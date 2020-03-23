Şarkıcı İpek Demir'den sevenlerine müjde İpek Demir sözü ve müziği Ertuğrul Sağlam'a ait olan yeni teklisi "Anladım" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

İpek Demir sözü ve müziği Ertuğrul Sağlam'a ait olan yeni teklisi "Anladım" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Paradise Production etiketiyle yayınlanacak olan şarkının düzenlemesi Taner Çalık'a ait. Ümraniye Film Platolarında çekilen klip yönetmenliğini ise Mustafa Özen üstlendi. Akustik çalışmalarıyla milyonlarca dinlenen sanatçı, projeyi çok inanarak ve büyük özenle hazırladıklarını dile getirirken, "Unutuverdim" 'den sonra dinleyenlerine yeniden dillere dolanacak duygusal bir eser olacağını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA