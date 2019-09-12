Şarkıcı Hilal Cebeci, 6 sene önce gizlice evlendiğini duyurdu

12.09.2019 08:48

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hilal Cebeci Instagram hesabından 6 sene önce evlendiğini açıkladı. Cebeci'nin paylaşımı gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

6 SENE ÖNCE EVLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı hayatı hakkında herkesi şaşırtan evliliği hakkında şunları söyledi: "Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra'da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum"

"EŞİNİN ANLAYIŞLI OLMASI LAZIM"

Hilal Cebeci'nin bazı takipçileri ise sır gibi saklanan evlilikle alakalı "Sanki beyefendinin saklanacak bir şey var gibi" ve "Eşinin hayranların konusunda anlayışlı olması lazım" gibi yorumlar yaptı.