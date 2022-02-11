Şarkıcı Hera kimdir? Hera kaç yaşında, nereli? Here Gerçek adı ne? İnstagram hesabı ne?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hera merak konusu oldu. İşte Hera hakkında merak edilen Hera kimdir, Hera hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HERA KİMDİR?

Şarkıcı Hera'nın asıl ismi Kübra Hera Aslan'dır.

Genç şarkıcı 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2009 yılında henüz 20 yaşındayken Miss Beauty Of Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve bu organizasyonda 2. olmayı başarmıştır.

Hera yarışmanın sonrasında Tayland'da organize edilen Uluslararası Miss Beauty Of World yarışmasında ülkemizi temsil etmiş ve Kainat 2. güzeli seçilmeyi başarmıştır.

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