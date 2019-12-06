: Şarkıcı Hatice, sevgilisiyle tanışma hikayesini anlattı: Ben sana anca abla olurum

06.12.2019 00:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:49

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren şarkıcı Hatice, 4 katlı evinin kapılarını Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına açtı.

"12 yaşından beri mutfaktayım, hep işin ucundan tutmuşumdur. Yemek konusunda kat kat iddialıyım" diyen Hatice, '2. Sayfa' canlı yayınında sarma sardı ve "Elde sarmak marifet ister" sözleriyle dikkat çekti.

Bir süredir kendisinden 10 yaş küçük Ali Kemal ile aşk yaşayan 40 yaşındaki şarkıcı, ilişkisi hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"BAKTIM YAŞI KÜÇÜK, 'BEN SANA ANCA ABLA OLURUM' DEDİM"

Ali Kemal ile tanışma hikayesini anlatan Hatice, "Instagram'da yazıştık. Baktım yaşı çok küçük, 'Canım ben sana anca abla olurum' dedim. Daha sonra bana hiçbir şey yazmadı" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BU ÇOCUK PEŞİMDEN GELSE"

"Bir gün AVM'de gittim, merdivenlerde birisi bana bakıp bakıp sırıtıyor. İçimden 'Keşke bu çocuk peşimden gelse' dedim. Eve döndüğümde 'AVM'de gördüğüm sen misin?' diye mesaj attı. Sonra tekrar başladı ilişkimiz."

"İLİŞKİMİZ EVLİLİĞE DOĞRU GİDİYOR"

Sevgilisi Ali Kemal'den "Eşim' diye bahseden Hatice, "Ali Kemal'e 'Biraz aynı evde yaşayalım, zaten olursa olur' dedim. Evlilik tarihi yakın. İkişkimiz evliliğe doğru gidiyor" şeklinde konuştu.

Ahmet Kaya şarkısını yorumlayan modacı İvana Sert'i eleştiren Hatice, "Zaten İvana her şeyi söylüyor. Bence kendi dilinde şarkılar söylesin, gerek yok" dedi.

'Libido' açıklamasının sorulması üzerine Hatice, "Libido nedir ya? Biraz sivrilmek için, gündeme gelmek için yaptığı espri olabilir" yorumunda bulundu.

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