Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
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Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

28.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:46
Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun 18 Eylül'de "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına ilişkin verilen karara karşı avukatınca yapılan itirazı karara bağladı.

Hakimlik, Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince verilen tutuklama kararında usul ve kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verererek, Paracıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Süreç

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundun tutuklanmıştı. Paracıkoğlu'nun avukatı da tutuklama kararına karşı itirazda bulunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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