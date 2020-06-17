Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürürken çekilen fotoğrafını paylaştı
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Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürürken çekilen fotoğrafını paylaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evden dışarı çıkmayan şarkıcı Gülşen, Instagram hesabının hikayeler bölümünden sütyenle ev süpürürken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürürken çekilen fotoğrafını paylaştı
17.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:47

Popçu Gülşen, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası İngiltere'deki evini kapatıp Türkiye'ye dönmüştü.

Gülşen'den yeni video geldi. Meşhur şarkıcı bu kez ev süpürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sütyenle iş yapan Gülşen, elektrikli süpürge paylaşımına "Sabaha dek süpüreceğim" yazdı.

Eşi Ozan Çolakoğlu, verdiği bir röportajda "Gülşen hem işte hem de konut işlerinde çok iyi" demişti.

Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürürken çekilen fotoğrafını paylaştı
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