Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı
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Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı

12.11.2020 20:46 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:57

Sevilen şarkıcı Gülşen, sosyal paylaşım platformu Instagram'dan hikaye paylaştı. Gülşen'in bikini üstüyle aynalı pozu takipçileri tarafından çok beğenildi.

Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozuyla gündeme düştü. Gülşen'in ayna karşısında verdiği poz takipçileri tarafından çokça beğenildi.

44 YAŞINDA AMA FORMUNDAN BİR ŞEY KAYBETMEMİŞ

44 yaşındaki şarkıcının "Nirvana zamanları" notuyla iddialı bir ayna selfiesi paylaştı. Gülşen'in fit vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.

BARCELONA-İSTANBUL ARASINDA MEKİK DOKUYACAK

Öte yandan şarkıcı Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu'nun hayatı bundan sonra İstanbul-Barselona arasında geçecek. Geçtiğimiz yıl Barselona'dan villa alan çift, evlerine yaptırdıkları stüdyoda müzik çalışmalarına devam edecek.

Şarkıcı Gülşen Bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı
Şarkıcı Gülşen Bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı
Şarkıcı Gülşen Bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı
Şarkıcı Gülşen Bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı
Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı
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