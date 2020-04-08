Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Magazin

Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı

Yaptığı direk danslarıyla çok konuşulan şarkıcı Güliz Ayla, paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Güzel şarkıcı uzun bir aradan sonra direk üstünde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

08.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:56

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, 8 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Virüsün Türkiye'ye sıçramasıyla tedbir alan vatandaşlar kendilerini eve kapattı. Zorlu süreci evinden çıkmayarak atlatmaya çalışan şarkıcı Güliz Ayla ise uzun süredir yapmadığı direk dansı pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

DİREK DANSI HÜNERLERİNİ SERGİLİYOR

Pek çok ünlü ismin merak sardığı direk dansına gönül veren isimlerden biri olan şarkıcı Güliz Ayla, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bu konudaki hünerlerini sergiliyor.

Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Karantinada geçen günlerinde bu paylaşımlarına ara veren Ayla, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu ve bir direk dansı fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı

STRİPTİZ SORUSUNA SİNİRLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ayla, "Striptiz videolarını neden çekiyorsun artık toplumsal tepkiden dolayı mı? diyen soran takipçisine "Yok taşındım yeni evde direk yok, yaptırıp hemen çekmeye başlayacağım. Seni de engelledikten sonra fake hesabından izlersin seni gidi toplumsal tepkici" demişti.

Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı

Haberin Videosu:

Ünlü şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı
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