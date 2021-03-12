Şarkıcı Gülçin koronavirüse yakalandı

İdris TİFTİKCİ/ ŞARKICI Gülçin Ergül, koronavirüse yakalandı. Gülçin Ergül, Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altında olduğunu söyledi.

Hepsi grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik çalışmalarına solo olarak devam eden şarkıcı Gülçin Ergül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, "Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı