Şarkıcı Gülçin koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şarkıcı Gülçin koronavirüse yakalandı

12.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:25
Şarkıcı Gülçin koronavirüse yakalandı

İdris TİFTİKCİ / ŞARKICI Gülçin Ergül, koronavirüse yakalandı.

İdris TİFTİKCİ/ ŞARKICI Gülçin Ergül, koronavirüse yakalandı. Gülçin Ergül, Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altında olduğunu söyledi.

Hepsi grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik çalışmalarına solo olarak devam eden şarkıcı Gülçin Ergül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, "Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Balcı Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkıcı Gülçin koronavirüse yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 09:26:46. #1.16#
title