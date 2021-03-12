Şarkıcı Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı: Bu işin hiç şakası yok!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şarkıcı Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı: Bu işin hiç şakası yok!

12.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:27
Şarkıcı Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı: Bu işin hiç şakası yok!

Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu'nda yer alan Gülçin Ergül sürpriz bir kararla gruptan ayılmış ve yurt dışına yerleşmişti.

Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu'nda yer alan Gülçin Ergül sürpriz bir kararla gruptan ayılmış ve yurt dışına yerleşmişti. Yabancı sevgilisiyle evlenen Ergül daha sonra Türkiye'ye dönmüş ve müzik kariyerine kaldığı yerden devam etmişti.

Yaptığı şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı korona virüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Ergül; 'Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin çünkü bu işin hiç şakası yok.' mesajını paylaştı.

Koronavirüsü ağır geçiren ünlü şarkıcının bir süre daha hastanede gözetim altında kalacağı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Meral Akşener Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Prens Harry Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkıcı Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı: Bu işin hiç şakası yok! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:28:21. #1.14#
title