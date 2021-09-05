Şarkıcı Fatma Turgut küs olan sevgilileri böyle barıştırmaya çalıştı
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Şarkıcı Fatma Turgut küs olan sevgilileri böyle barıştırmaya çalıştı

Şarkıcı Fatma Turgut küs olan sevgilileri böyle barıştırmaya çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Fatma Turgut, konser alanında bir kadının küs olduğu sevgilisini barıştırmak için önce telefonla aradı, telefonu açmayınca ise konser alanını dolduran vatandaşlar ile birlikte söylediği şarkıyı gönderdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Fatma Turgut, konser alanında bir kadının küs olduğu sevgilisini barıştırmak için önce telefonla aradı, telefonu açmayınca ise konser alanını dolduran vatandaşlar ile birlikte söylediği şarkıyı gönderdi.

İzmit Belediyesi ortaklığında üretici kadınların desteklemesi amacıyla düzenlenen İzmit Kadın Festivali'nin ikinci gününde ünlü şarkıcı Fatma Turgut sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Turgut, şarkılarını konser alanını dolduran sevenleri için söyledi. Yoğun katılımın olduğu konseri cep telefonları ile ölümsüzleştiren vatandaşlar şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Küs olan sevgilileri telefonla barıştırmak istedi

Konser alanını dolduran vatandaşlarla sohbet de eden Fatma Turgut, "Aranızda sevgilisi ile küs olan var mı?" diye sordu. El kaldıran vatandaşlar arasından sevgilisi ile küs olduğunu söyleyen bir kadının cep telefonunu sahneye alan Fatma Turgut, erkek arkadaşını görüntülü aradı. Aradığı vatandaşın telefonu açmaması üzerine Fatma Turgut, "Ben vazgeçer miyim?" diyerek mesajla ses kaydı yolladı. Fatma Turgut yolladığı sesli mesajda, "Merhaba ben Fatma Turgut. Kocaeli'de bir arkadaşın evindeyiz. Kalabalığız biraz. Telefonu açmadınız, çok şey kaybettiniz" dedi. Daha sonra Turgut, konser alanını dolduran vatandaşlarla birlikte "Değmesin Ellerimiz" şarkısını söyleyerek sesli mesaj ile genç kızın sevgilisine gönderdi. - KOCAELİ

Şarkıcı Fatma Turgut küs olan sevgilileri böyle barıştırmaya çalıştı
Şarkıcı Fatma Turgut küs olan sevgilileri böyle barıştırmaya çalıştı
Şarkıcı Fatma Turgut küs olan sevgilileri böyle barıştırmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şarkıcı Fatma Turgut küs olan sevgilileri böyle barıştırmaya çalıştı - Haberler Magazin
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