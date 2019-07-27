Şarkıcı Elif Kaya bikinisiyle sahilde amuda kalktı
Şarkıcı Elif Kaya plajda yaptığı akrobatik hareketlerle kumsaldaki herkesi şaşırttı.
Mustafa Sandal'la yaptığı "Var mısın yok musun" isimli düetle profesyonel müzik hayatına ilk adımını atan şarkıcı Elif Kaya, plaja yaptığı hareketlerle tüm dikkatleri üzerine çekti.
SAHİLİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ
Genç şarkıcı, kız kardeşi ile çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün de Azka Otel'in sahilinde bikinisiyle görüntülenen Kaya, bir anda sahilin gözdesi haline geldi.
AMUDA KALKTI
Enerjisiyle herkesin dikkatini çeken Kaya, şezlongdan denize koştu, hoplayıp zıpladı, o kadarla da kalmayıp kumların üzerinde amuda kalktı. O anlar diğer tatilciler tarafından da şaşkınlıkla izlendi.
YORUMLAR (20)
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Sizene ya Kimin ne yaptığı siz kendinize bakınCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Bizim yaptığımızdan sanane sen kendine bak o zaman3 1 Yayından Kaldır
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Allah akil fikir ve saglik versinCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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İnsanlık nere gidiyor allah ıslah etsinCevap Yaz 20 6 Yayından Kaldır
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ALLAH büyük.15 4 Yayından Kaldır
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BÖYLE PAYLAŞIM YAPTI NE KAZANDI. . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 18 5 Yayından Kaldır
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öfff güzelimCevap Yaz 10 9 Yayından Kaldır
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deme . . . dama çık. koşYayından Kaldır
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neresi ünlü bunun ilk defa duydum ismini la :DCevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
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sasırdı bu mıllet ıyıce kafayı yedıler ya.Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
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