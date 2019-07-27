Şarkıcı Elif Kaya bikinisiyle sahilde amuda kalktı

Mustafa Sandal'la yaptığı "Var mısın yok musun" isimli düetle profesyonel müzik hayatına ilk adımını atan şarkıcı Elif Kaya, plaja yaptığı hareketlerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

SAHİLİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Genç şarkıcı, kız kardeşi ile çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün de Azka Otel'in sahilinde bikinisiyle görüntülenen Kaya, bir anda sahilin gözdesi haline geldi.

AMUDA KALKTI

Enerjisiyle herkesin dikkatini çeken Kaya, şezlongdan denize koştu, hoplayıp zıpladı, o kadarla da kalmayıp kumların üzerinde amuda kalktı. O anlar diğer tatilciler tarafından da şaşkınlıkla izlendi.