Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
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Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı

Manisa Saruhanlı'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme şarkıcı Ebru Polat, Instagram'da paylaşmak için video çekerken yakalandı. Polat o anlarda "Çok kötü sallanıyoruz" dedi.

26.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:09

Sabah saat 10.36'da merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme şarkıcı Ebru Polat'ta tatilini sürdürdüğü İzmir Seferihisar'da yakalandı.

VİDEO ÇEKERKEN DEPREMİ KAYDETTİ

O anlarda Instagram'da paylaşmak için video çeken Ebru Polat'ın sarsıntıları hissettiğindeki korku ve panik ses tonuna yansıdı. Polat, tepkisini "Deprem oluyor şu anda sallanıyoruz. Oha, deprem oluyor. Çok kötü sallanıyoruz" sözleriyle aktardı.

Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı

CAN KAYBI YOK

Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara'da birçok ilde hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı yaşanmadı.

Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı

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