Şarkıcı Demet Akalın Ağrılı çocukları kışlık kıyafet ve pasta ile sevindirdi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde köyde yaşayan çocuklar, şarkıcı Demet Akalın'ın kendilerine gönderdiği kışlık bot ve montlarla sevindi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde köyde yaşayan çocuklar, şarkıcı Demet Akalın'ın kendilerine gönderdiği kışlık bot ve montlarla sevindi.

Demet Akalın, kızı Hira'nın doğum günü nedeniyle Ağrılı çocuklara bot, mont ve doğum günü pastası gönderdi.

Gençlik Merkezi gönüllülerince teslim alınan mont ve botlar, Eleşkirt ilçesine bağlı Uzunyazı köyündeki 40 çocuğa dağıtıldı.

Dağıtımın ardından pasta da ikram edilen çocuklar, "İyi ki doğdun Hira ve teşekkürler Demet abla." diyerek Akalın'a teşekkür etti.

Köylülerden Maksut Bayram, AA muhabirine, gönderilen yardımların çocukları çok sevindirdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar