Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, lüks otelin balkonunda bornozla poz verdi

24.09.2019 10:36

Şarkıcı ve model Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz günlerde ünlü fotoğrafçı Selim Akar'a bornozla pozlar verdi. Şarkıcının pozları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

BORNOZLA POZ VERDİ

Milliyet'te yer alan habere göre; New York Fashion Week'te Rufat İsmayil'ın defilesinde sahneye çıkan ve fit vücuduyla ilgi odağı olan Ayşe Hatun Önal, bornozlu pozlarıyla gündeme geldi. Güzel model, New York'ta geceliği bin beş yüz dolar yani 8 bin 500 TL'lik odada poz verdi. 19'uncu kattaki odanın balkonunda bornozla pozlar veren Önal, görüntüsüyle hayranlarını mest etti.

AYŞE HATUN ÖNAL KİMDİR?

Ayşe Hatun Önal, 29 Temmuz 1978'de Adana'da dünyaya geldi. Adana Borsa Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazandı. İş hayatına, üniversite yıllarında özel bir holdingin Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak başlangıç yapan Önal, ikinci sınıftan sonra hayallerini gerçekleştirmek arzusuyla eğitimine son verdi.

1999 yılında Kanal D'nin düzenlediği Miss Turkey '99 yarışmasında Türkiye Birinci Güzeli seçildi ve mankenlik mesleğine başladı. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra, Can Gürzap'tan diksiyon dersleri alarak özel bir kanalda sunuculuk yaptı. En büyük hayali olan müzik dünyasına, "Sonunda" adlı albümü ile girdi. Universal Müzik ile anlaşılarak piyasaya çıkarılan albüm'ün çıkış parçası olan "Çeksene Elini"'nin sözlerinide kendisi yazdı. İkinci stüdyo albümü Sustuysam'ı Sony etiketiyle 2008 yılında yayınlayan Ayşe Hatun Önal, müzik kariyerine devam etmektedir.

Kaynak: Diğer