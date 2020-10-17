Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı
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Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı

17.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:24

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, mesleğe ilk başladığı yıllarda Makedonya'da konser verirken tacize uğradığını anlattı. Korku dolu anları anlatan şarkıcı "Bir kız bütün gece kafama fıstık atıp el hareketi yaptı" dedi.

Almanya'da dünyaya gelen Aynur Aydın, 1999 yılında Sürpriz isimli müzik grubuna dahil olarak sektöre adım attı. İlerleyen yıllarda grubun dağılmasıyla tek başına ilerlemeye karar veren şarkıcı, Makedonya'da konser verirken talihsiz bir olay yaşadı.

"KAFAMA FISTIK ATIP ELİYLE BEĞENMEDİĞİNİ İŞARET ETTİ"

Uçankuş'ta yer alan habere göre, ünlü şarkıcı yaşadığı kötü olayı şu sözlerle anlattı: "İlk konserimi verdiğim zamanlarda Makedonya'da bir mekanda sahneye çıkmıştım. O zamanlar daha çok yeniydim, 3-4 aylık bir kariyerim vardı. Gecede sahneye çıktım. Şarkılarımı söylüyorum. Bir kız en ön sırada oturuyor. Bütün gece kafama fıstık atıp eliyle beğenmediğini belirten işaretler yapıyor. Böyle bir sahne tecrübesiydi, yani çok ilginçti. Hiç anlam veremedim."

Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı

"BENCE O KİŞİYİ RAKİPLERİM TUTTU"

kadının sevmediği halde gecenin sonuna kadar beklediğini ve bunu niye yaptığını anlamadığını belirten Aydın, "Açıkçası bu kişiyi rakiplerimin tuttuğunu düşünüyorum" diyerek herkesi şaşırttı.

Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı
Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı

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Haber Yorumları (1)
HÖÖ: Demek ki o kadının sahnesini çalmış, o da kızmış.
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