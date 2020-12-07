Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor
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Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor

07.12.2020 21:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:56

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan şarkıcı Aynur Aydın, "Sosyal medyada paylaştığın yazılar ya da fotoğraflara en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?" sorusuna cevap verdi. Aydın, "Beni güzel buluyorlar. DM'den bana baya bir yürüyen var. Hatta ismini veremeyeceğim mavi tikli ünlüler bana yürüyor" dedi.

Bünyas Herek ile seslendirdiği yeni şarkısı 'Sahiden' ile dikkat çeken Aynur Aydın, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına bağlandı.

"NE TARZ YORUMLAR ALIYORSUN?"

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Aynur Aydın, "Sosyal medyada paylaştığın yazılar ya da fotoğraflara en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?" sorusuna cevap verdi.

"MAVİ TİKLİLER YÜRÜYOR"

34 yaşındaki Aydın, "Beni beğeniyorlar, güzel buluyorlar. En çok da DM'den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM'den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim 'mavi tikliler yürüyor" açıklamasını yaptı.

PAYLAŞIMLARIYLA SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan Aynur Aydın, daha önce 'sütyen' paylaşımıyla gündeme gelmişti. Aynur Aydın ardından da sosyal medyada kiraz detayla sütyeniyle yatakta poz verdi. Aydın'ın fotoğrafında sehpa altındaki sütyen takipçilerinin gözünden kaçmayınca fotoğrafa yorum yağdı.

Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor
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