Şarkıcı Aynur Aydın, "Sahiden yoruldum" diyerek sütyenli pozlarını paylaştı
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Şarkıcı Aynur Aydın, "Sahiden yoruldum" diyerek sütyenli pozlarını paylaştı

17.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:04
Şarkıcı Aynur Aydın,

Yakın zamanda Sahiden isimli yeni şarkısını çıkaracak olan Aynur Aydın, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını paylaştı. Yeni şarkısına gönderme yapan Aydın, paylaşımına "Sahiden yoruldum" notunu ekledi.

Karantinada olduğu dönemde sıkça sütyenleriyle ilgili paylaşımlar yaparak adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

CESUR POZLARINI PAYLAŞTI

Yeni çıkaracağı şarkısı Sahiden'e gönderme yapan Aydın, "Sahiden yoruldum" diyerek sütyenli pozlarını paylaştı. Şarkıcının paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

SÜTYENLERİNİ DİZİP VİDEO ÇEKMİŞTİ

Daha önce tüm sütyenlerini evinin salonuna dizerek video paylaşan Aynur Aydın, bir kere de "Bu sefer de sütyensiz paylaşım yapacağım" diyerek tweet atmıştı.

Şarkıcı Aynur Aydın, 'Sahiden yoruldum' diyerek sütyenli pozlarını paylaştı

İşte Aynur Aydın'ın çok konuşulacak pozları...

Şarkıcı Aynur Aydın, 'Sahiden yoruldum' diyerek sütyenli pozlarını paylaştı
Şarkıcı Aynur Aydın, 'Sahiden yoruldum' diyerek sütyenli pozlarını paylaştı
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