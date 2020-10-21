Şarkıcı Altay kimdir? Altay Biber nereli, kaç yaşında? Altay Biber eşi kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarkıcı Altay kimdir? Altay Biber nereli, kaç yaşında? Altay Biber eşi kim?

21.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:17
Şarkıcı Altay kimdir? Altay Biber nereli, kaç yaşında? Altay Biber eşi kim?

Başarılı sanatçı Altay'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Altay Biber evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren usta isim Altay Biber biyografisi haberimizde.

Altay Biber kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Sesiyle ve şarkıları ile dikkatleri çeken Altay hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Altay Biber nereli? Altay Biber eşi kim? İşte, Altay Biber'in ailesine dair ayrıntılar...

ALTAY BİBER KİMDİR?

Altay, 1970 yılında Rize'de dünyaya geldi. Sahne adı Altay olan sanatçının soyadı ise Biber'dir. Politikacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Altay, ilköğretim ve ortaokulu Zeytinburnu'nda tamamladı ve ardından Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nü okudu. Lisenin ardından İTÜ Gemi Makineleri Mühendisliğini kazanan Altay, bu bölüme devam etmemiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'ne gitti, ancak burayı da yarıda bıraktı. Eğitimini konservatuvarda sürdürmüştür.

Şarkıcı Altay kimdir? Altay Biber nereli, kaç yaşında? Altay Biber eşi kim?

Müzik kariyerinin başlangıcında gece kulüplerinde çalışmıştır. İlk olarak 2000 yılında Var Ya adlı bestesi ile müzik severlerin karşısına çıkan sanatçı, daha sonra Yolcu Yolunda Gerek 2001, Seninle 2003, Anadolu'dan Rüyaya 2004, Öyle Olsun albümünü ise 20 Haziran 2006'da çıkarmıştır. 2007'de Zor Bulursun, 2009'da, Sana Bayılıyorum, 2010 yılında Şekil A, isimli albümlerini çıkardı. 2011 Elma ve 2013 Berduş albümleri ile kariyerine devam ediyor.

Şarkıcı Altay kimdir? Altay Biber nereli, kaç yaşında? Altay Biber eşi kim?

2004 yılında Serap Karaata ile evlenen çift sonrasında ayrıldı. Gülsüm Biber ile evlenen Altay'ın bu evliliğinden bir kızı vardır.

İlgili Haberler

Abdulkadir Parmak kimdir, kaç yaşında? Abdulkadir Parmak boyu ne kadar? Abdulkadir Parmak nereli, eşi kim?
Abdulkadir Parmak kimdir, kaç yaşında? Abdulkadir Parmak boyu ne kadar? Abdulkadir Parmak nereli, eşi kim?
Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan nereli, kaç yaşında?
Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan nereli, kaç yaşında?
Mansur Ark kimdir? Mansur Ark kaç yaşında, nereli? Mansur Ark eşi kim?
Mansur Ark kimdir? Mansur Ark kaç yaşında, nereli? Mansur Ark eşi kim?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Vladimir Putin Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Türkan Şoray Didem Soydan Yavuz Bingöl
Spor Babel Şenol Güneş Fatih Terim Eddie Newton Burak Yılmaz
Daha Fazla Rus Eylül Leipzig Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkıcı Altay kimdir? Altay Biber nereli, kaç yaşında? Altay Biber eşi kim? - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 16:17:30. #1.15#
title