Şarkıcı Altay kimdir? Altay Biber nereli, kaç yaşında? Altay Biber eşi kim?

Başarılı sanatçı Altay'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Altay Biber evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren usta isim Altay Biber biyografisi haberimizde.

Altay Biber kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Sesiyle ve şarkıları ile dikkatleri çeken Altay hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Altay Biber nereli? Altay Biber eşi kim? İşte, Altay Biber'in ailesine dair ayrıntılar...

ALTAY BİBER KİMDİR?

Altay, 1970 yılında Rize'de dünyaya geldi. Sahne adı Altay olan sanatçının soyadı ise Biber'dir. Politikacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Altay, ilköğretim ve ortaokulu Zeytinburnu'nda tamamladı ve ardından Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nü okudu. Lisenin ardından İTÜ Gemi Makineleri Mühendisliğini kazanan Altay, bu bölüme devam etmemiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'ne gitti, ancak burayı da yarıda bıraktı. Eğitimini konservatuvarda sürdürmüştür.

Müzik kariyerinin başlangıcında gece kulüplerinde çalışmıştır. İlk olarak 2000 yılında Var Ya adlı bestesi ile müzik severlerin karşısına çıkan sanatçı, daha sonra Yolcu Yolunda Gerek 2001, Seninle 2003, Anadolu'dan Rüyaya 2004, Öyle Olsun albümünü ise 20 Haziran 2006'da çıkarmıştır. 2007'de Zor Bulursun, 2009'da, Sana Bayılıyorum, 2010 yılında Şekil A, isimli albümlerini çıkardı. 2011 Elma ve 2013 Berduş albümleri ile kariyerine devam ediyor.

2004 yılında Serap Karaata ile evlenen çift sonrasında ayrıldı. Gülsüm Biber ile evlenen Altay'ın bu evliliğinden bir kızı vardır.