Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
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Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
07.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:43

Salgın nedeniyle karantinada olan şarkıcı Akrep Nalan, açıklanan normalleşme takvimine sosyal medya hesabından tepki göstererek "Normalleşmeyin ölürsünüz" dedi.

Hayatını Bodrum'da devam ettiren oyuncu ve şarkıcı Akrep Nalan, koronavirüs salgınına karşı belirlenen normalleşme takvimini onaylamadığını söyleyerek Instagram hesabından tepki gösterdi.

"ÖLDÜĞÜNÜZLE KALMAZ BAŞKALARINA DA NEDEN OLURSUNUZ"

Takipçilerini sert bir dille uyaran Ankrep Nalan, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Arkadaşlar normalleşmeyin. Normalleşecek bir durum yok. Ölürsünüz. Sizin ölmenizle bitmez sevdiklerinizi de öldürürsünüz. Normalleşmeyin. Binleri kendi çöküşünü ertelemek için sanki olumlu bir tablo varmış gibi bir algı yaratıyor. Algıda seçicilik yapın. Onların sizin sağlık sorunları yaşamanıza neden olacak kararlarına dahil olmayın. Siz sokağa çıkmaz, temas etmez, kendinizi ve yakınlarınızı izole ederseniz hastalıklarla karşılaşma riskiniz düşecektir. Şu ana normalleşmeye neden olacak bir tıbbi tablo yok. Ekonomik bir çöküşü durdurmak ve kendi bekalarının hasarını azaltmak isteyen muktedirler var. Kaç kişinin öleceğiyle ilgili değiller. Kendilerinin ve siyasetlerinin hayatta kalmasıyla ilgililer. Arkadaşlar normalleşmeyin. Ölürsünüz. Öldüğünüzle kalmaz, başkalarının ölümüne de neden olabilirsiniz. Oturun oturduğunuz yerde."

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Haber Yorumları (1)
NİL: bu zihniyet yine çıkmış ortaya biraz zayıfla sen takma
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500
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