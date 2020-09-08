Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimler? Şark Bülbülü nerede çekildi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimler? Şark Bülbülü nerede çekildi?

1979 yılında çekilen Türk Filmi Şark Bülbülü oyuncuları kimler? Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü nerede çekildi?

Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimler? Şark Bülbülü nerede çekildi?
08.09.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:57

Onlarca kez TV ekranında izleyici ile buluşmasına rağmen ilk günkü gibi her defasında yeniden kendisini izlettiren Kemal Sunal'ın klasikleşmiş filmleri arasında yerini alan Şark Bülbülü filmi konusu, oyuncuları ve tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.

Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimler? Şark Bülbülü nerede çekildi?

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Cansev- Hatice

Ayşen Gruda– Fethi'nin Kız Kardeşi

Osman Alyanak– Haydar

Sırrı Elitaş– Zülfo Ağa

Dinçer Çekmez– Gazino Patronu Fethi Bey

Selim Naşit –Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Yadigar Ejder – Mazlum

İhsan Yüce – Muhtar

Yavuz Karakaş – Arap Cemal

Zeki Sezer – Plaj Doktoru

Muzaffer Civan – Seyyar Köfteci

Ahmet Açan – Noter

Ahmet Turgutlu – Bulaşıkçı Memo

Bahri Ateş – Şıh Hazretleri

Niyazi Gökdere – Zülfo Ağa'nın Adamı

Cevdet Balıkçı – Otel Bekçisi

Abdi Algül – Zülfo Ağa'nın Adamı

Murat Tok – İmam

Yüksel Sezgin

Yüksel Gözen

Dündar Aydınlı – Mafya

Giray Alpan – Gazino Görevlisi

Levent Öktem – Gazino Müdürü

Yaşar Şener – Halil Ağa

İhsan Özenç – Film Şirketi Yetkilisi

İlgili Haberler

'Lux Æterna filmi fragmanı yayınlandı! 'Lux Æterna oyuncuları kimler? 'Lux Æterna konusu nedir? Lux Æterna filmi ne zaman vizyona girecek?
"Lux Æterna filmi fragmanı yayınlandı! "Lux Æterna oyuncuları kimler? "Lux Æterna konusu nedir? Lux Æterna filmi ne zaman vizyona girecek?
Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmine zaman çekildi?
Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmine zaman çekildi?
Düğün Dernek filmi nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu
Düğün Dernek filmi nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Yasemin Özilhan Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Sabah Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimler? Şark Bülbülü nerede çekildi? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 12:19:47. #1.15#
title