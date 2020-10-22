Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
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Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı

22.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:57

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gelen bir yolcu, namazını kılmak için girdiği Abdulkadir Geylani camisinde şarj ettiği telefonu için halının altına 10 TL ve helallik isteyen bir not bıraktı. Not yaklaşık bir yıl sonra halının altında bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen ve isminin Ayşe olduğu öğrenilen bir kadın, Abdulkadir Geylanı camisinde abdest aldıktan sonra namazını kıldı. Bu esnada telefonunu camideki priz yardımıyla şarj eden kadın, halının altına 10 TL para ve helallik istediği bir not bıraktı. 22 Ekim 2019 yılında bırakılan para ve not, bu yıl camide yapılan temizlik esnasında bulundu. Halının altından çıkan para ve not, okuyanları duygulandırdı.

Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı

"ALLAH KENDİSİNDEN RAZI OLSUN"

Caminin genel temizliğinin yapıldığı esnada para ve notun bulan Cami Müezzini Ebubekir Çilenti, parayı görünce şaşırdığını, notu okuyunca ise çok duygulandığını belirtti. Notu ve parayı saklayacağını belirten Müezzin Çilenti, "Akşam Camide temizlik yaparken, bayan mescidinde halının altına bir kağıt parçası buldum ve onu aldığımda bir not ve içinde de bir miktar para olduğunu gördüm. Notu bir bayan bırakmış ve içinde yolcu olduğunu, abdest alıp telefonu şarj ettiğini, namaz kıldığı için, bir miktar para bıraktığını yazmakta. Allah kendisinden razı olsun, böyle duyarlı insanlar var. Kamu malına zarar olduğunu pek düşünmediğimiz bir şekilde bile, kamu malını zarara uğratmamak istemiş. Notta 25.10.2019 tarihi yazılı, yani bir yıl olmuş. Bu zaman zarfında not ve para halının altında olduğu için fark edememişiz. Bu kardeşimiz notla beraber 10 lira bırakmış" dedi.

Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı

NOTTA NE YAZIYOR?

İsminin Ayşe olduğu öğrenilen yolcunun bıraktığı notta ise "Hocam selamün aleyküm. Ben yolcuyum, abdest aldım suyu kulandım, namaz boyunca da telefonu şarj ettim, helal edin. Buraya da size (bir miktar para) bırakıyorum, cami için kulanın. Saygılarımla Ayşe" ifadeleri yer aldı.

Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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Haber Yorumları (1)
REF: Mütahitler vÜlkeyi sömüreenlere bak birde bu adama bak herkes müslüman ama kimisi öyle kimisi böyle mesele müslümanlıkta değil hakta eğer hak hukuk varsa biryerlerde hesabını naıl verecekler yetimlerin doğmamış cocukların cok merak ediyorum
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