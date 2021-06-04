Sarıyer'in 30 yıllık atık su hattı sorunu çözülüyor

Çevre sağlığını olumsuz etkileyen atık suların boğaza girişini engellemek için yapılan 2 bin metre uzunluğundaki çalışma tamamlanınca atık sular denize karışmadan Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak.

Çalışmaları yerinde denetleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Bu bölgenin tüm atıkları denize akıyordu, artık kanallara toplandı. Geçtiğimiz dönemde çok önemsenmeyen bu çalışma, uzun yıllardır kanayan bir yarayı sonlandıracak" ifadelerini kullandı.

Yıllardır arıtma tesisine bağlanamayan ve Boğaz'ı kirleten Sarıyer'deki 4 ayrı nokta için İBB atık su çalışması başlattı. Sarıyer Merkez Mahallesi'nden başlayarak Çayırbaşı'na kadar devam eden bölgede, 2 bin metre uzunluğunda, 300 – 600 mm çaplarında, yerin 3 ila 7 metre derinliğinde atık su bağlantı hattı inşa ediliyor. Böylece, atıksu kolektörleri ile toplanan sular, denize karışmadan Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak. Çalışmalar bölgede yoğun altyapı tesisi olması ve Müzeler Müdürlüğü denetiminde belli kısımlarda elle kazı yapılmasından dolayı yavaş ilerliyor.

"PANDEMİ YASAKLARI BİZE FIRSAT OLDU"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Büyükdere mahallesinde bir araya gelen İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer ve İSKİ Avrupa Atık Su İnşaat Müdürü Mehmet Kadri Feyat yürütülen kapsamlı çalışma hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Çalışma alanında yapılan buluşmaya CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç'ın yanı sıra Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeleri'de katıldı. "Pandemi yasakları aslında bizlere bir fırsat oldu" diyen İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer, Sarıyer'de yürütülen İSKİ çalışmasına ilişkin fikirlerini şu cümlelerle dile getirdi: "Trafiğin en yoğun olduğu yerlerde bizler için çalışmalar da zor oluyor. Şimdi yasakları fırsat bilerek bu zorlu bölgelerden biri olan Sarıyer'deki işlerimizi halletmek istedik. Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy gibi yerleri ele aldık. Komple Sarıyer'i değerlendiriyoruz bu çalışma ile. Burada atık su ve yağmur suyunu ayırıyoruz. Atık sular arıtma tesislerine gidiyor, yağmur suyunu da atık su içerisine sokmadan ayrı kanallar yaparak denize veriyor. Böylelikle hem pisliği temizlemiş oluyoruz hem de denizi kirletmeden arıtılmış bir şekilde vermiş oluyoruz. Bunun yanı sıra dere ıslahı yapıyoruz."

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

İSKİ Avrupa Atıksu İnşaat Müdürü Mehmet Kadri Feyat ise konuya ilişkin çalışma alanında yaptığı bilgilendirmede şu başlıklara değindi: "2 kilometrelik alanda ve sahilde bulunan tüm binaların atıkları eskiden denize akıyordu. Bu da çok kötü bir görüntüye neden oluyordu. Marmara denizini kirleten en önemli sorunların da başında geliyordu bu. Biz çalışmamızı dört etaba ayırdık. 1. Etap Meserburnu Caddesi, 2. Etabı Piyasa Caddesi ve Çayırbaşı Caddesinde iki etaptan oluşuyor. 656 metrelik alan tamamlandı. Bu bölgeden şu anda denize atık su gitmiyor. Sokak çok dar burada çalışma yürütmek ekiplerimiz için gerçekten zor oldu, ama başardık. Bazı günler gece yarılarına kadar sahadaydık. Büyükdere'den sonra Çayırbaşı mahallemizdeki çalışmalar da tamamlandıktan sonra 30 yıldır boğaza akan atık su sorununu tamamen sonlandırmayı planlıyoruz. Abone bağlantılarının da çalışmalar sonrasında yapıldığını belirtmek isterim. Büyük bir kangren haline gelen buradaki sorun sizlerin de desteği ile tamamlanıyor."

"SARIYER BÜYÜKŞEHİR İLE TANIŞTI"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İSKİ atık su çalışmaları hakkında İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer ve İSKİ Avrupa Atık Su İnşaat Müdürü Mehmet Kadri Feyat'tan bilgi aldı. Büyükdere mahallesinde yürütülen çalışmayı yakından takip eden Başkan Genç, konuya ilişkin şunları söyledi: "Sarıyer artık büyükşehir ile tanıştı. Ben müdürlerimize, daire başkanlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sarıyer'in uzun yıllardır devam eden bir sorununu İSKİ bugün çözüyor. Evsel atıklar denize akıyordu, şimdi ise kanallara toplanarak kollektörler vasıtasıyla atık su arıtma tesislerine gönderiliyor. Biz geçmiş dönemde anlattığımızda önemsenmiyordu. Bizler bunu anlatmak zorundayız. Bizim yetki alanımızda olmadığı için Sarıyer'in en bakımsız yerleri sahillerdi. Ama şimdi ekiplerimiz geldi, çok önemli çalışmalarla hem köyler bölgesindeki altyapı sorunlarını hem de buradakileri gidereceklerini söylediler. Bundan sonra hep alanda olmak zorundayız."

Kaynak: Bültenler