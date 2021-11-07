Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı; can pazarı yaşandı: 1 ölü, 7 yaralı (2) - Haberler
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Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı; can pazarı yaşandı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı; can pazarı yaşandı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

SARIYER Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı.

SARIYER Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


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