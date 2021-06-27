SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de, 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü.

SARIYER'de, 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın boşaltılmış olması büyük bir faciayı önlerken, mahalleli iki yıldır boşaltıldığı halde kimsenin bina ile ilgilenmediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Bahçeköy Yenimahalle Doğanbey Caddesi ile Leylak Sokak arasında bulunan ve kaçak olarak yapıldığı öğrenilen 9 katlı bina gece saat 00.20 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. İki yıl önce riskli bulunarak boşaltılan bina o günden beri kaderine terk edilmiş olarak bekliyordu. İddiaya göre üç gün önce de binadan sesler geldiğini duyan vatandaşlar yetkililere haber verdi. Bina dün gece büyük bir gürültü ile yıkıldı.

'BİNA ÜÇ GÜN ÖNCE UYARI VERMİŞ ASLINDA'

Yıkılan binanın bulunduğu sokakta oturan İsa Tokmak yaşananlarla ilgili olarak; Önce bir ses duyduk, ne olduğunu anlamaya çalışırken o arada daha büyük bir ses duyduk. Deprem olmuş gibi yer sarsıldı. Aslında üç gün önce sabaha karşı yine ses duyuldu herkes bir birine sordu 'bu ses ne' diye. Hatta bazı arkadaşlar bu sesi daha önce bu binanın kolonları ilk patladığında da duymuşlar. İçeri girip bakanlar oldu, bir şey göremedi. Üç gün önce uyarı vermiş, en son dün gece bina yıkıldı ve biz çocuklarımızı aldık sokağa çıktık. Sokakta önümüzü göremez olduk, öyle bir toz duman bulutu vardı ki, çocuklar nefes alamaz oldu. Sonra komşuların evine sığındık, camları kapalı olan evlere. Bina boşaltılmıştı, kimse de sahiplenmedi. Kaçak yapılmış bir bina normalde 5 kata kadar izni var ama 9 kat olarak yapılmış. Ne sahipleri ne belediye hiç kimse sahip çıkmadı. Bina kendi haline bırakıldı, en sonunda sonuç bu şeklinde konuştu.

HERKES BU BİNAYA KAYITSIZ KALDI, İŞTE SONUÇ BU

Daha önce binanın resimlerini çekerek yetkililere ilettiğini ama kimsenin ilgilenmediğini söyleyen İbrahim Kaplan ise; 'Akşam evde oturuyordum, bir ses geldi. Herkese dışarı çıkın deprem oluyor dedim. Dışarı kafamı çevirdiğim anda baktım bina olduğu yere kağıt gibi çöktü. Ben daha önce Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e dedim ki, Şehircilik Bakanlığı dosyayı size yolladı. Ama siz kayıtsız kalıyorsunuz. Binanın yıkılması için burada vatandaşın ölmesi mi gerekiyor dedim. Ama ilgilenen olmadı. Allah'tan akşam kimse yoktu burada. Normalde burası işlek bir yol. Gündüz olsa çok kişi ölebilirdi. Burada en büyük zararı benim annem gördü. Basınçla beraber kapı annemin bahçesine fırladı. Allah'tan annem evin arkasındaydı. 2019'da beri bu bina boş ve bu bina kaçaktır. Bu binaya herkes kayıtsız kaldı. Bina dolu olsaydı şu an bir faciayı konuşuyor olabilirdik şeklinde konuştu. Yıkılan binanın etrafında güvenlik önlemi alındı. Binada incelemeler devam ediyor.

SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Depremden en çok etkilenen Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi
Depremden en çok etkilenen Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi
Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge
Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SARIYER'DE YIKILAN BİNA İLE İLGİLİ MAHALLELİ TEPKİLİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.06.2021 11:41:42. #1.13#

title