SARIYER'DE YAVRU KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ KAMERADA
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SARIYER'DE YAVRU KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de Mısırlı bir kişi otomobiliyle yavru köpeği ezdi.

Sarıyer'de Mısırlı bir kişi otomobiliyle yavru köpeği ezdi. Daha sonra yoluna devam eden kişi, şikayet üzerine gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Olay geçen Cumartesi saat 15.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mısırlı Ahmad Mohsen Y. otomobille yavru köpeğe çarptı. Otomobili durduran Ahmad Mohsen Y. köpeğe baktıktan sonra yoluna devam etti. Yavru köpeği gören kadın, onu arabasına alarak veterinere götürdü. Yavru köpeğin veterinerdeki tedavisi devam ediyor. Yavru köpeğe altı kardeşi ve annesi ile birlikte bakan mahalleliler, olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını inceleyince polise haber verdi. Polis, Ahmad Mohsen Y.'yi gözaltına aldı. Ahmad Mohsen Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ahmad Mohsen Y.'nin köpeğe çarptığı anlar kamaralara yansıdı. Görgü tanığı kadın, "Bir araba geldi. Araba öyle bir hızla geliyor ki, işaret yaptım 'dur' diye ama durmadı. Çarptı gitti. Yazık günah. Bu nasıl insanlık? Hepimizde vicdan olması lazım. Ben o yavrulardan birini alıp evimde bakacağım" dedi.

SARIYER'DE YAVRU KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ KAMERADA
SARIYER'DE YAVRU KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ KAMERADA
SARIYER'DE YAVRU KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ KAMERADA
SARIYER'DE YAVRU KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ KAMERADA
SARIYER'DE YAVRU KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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