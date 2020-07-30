Sarıyer'de su borusu patlayınca bir evi su bastı
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Sarıyer'de su borusu patlayınca bir evi su bastı

Sarıyer'de bir sokaktaki içme suyu borusunun patlaması sonucu bir evi su bastı.

30.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:06

Sarıyer'de bir sokaktaki içme suyu borusunun patlaması sonucu bir evi su bastı.

İstinye Mahallesi Mezarlıküstü Sokak'ta içme suyu borusu henüz belirlenemeyen sebeple saat 05.00 civarında patladı.

Patlamanın etkisiyle akmaya başlayan tazyikli su nedeniyle zemin kattaki bir evi su bastı.

Komşularının uyarması üzerine uyanarak şaşkınlık içinde evdeki eşyalarını dışarı çıkaran hane halkı, durumu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yetkililerine bildirdi.

Mezarlıküstü Sokak'taki patlayan borudan su akmaya devam ederken, evini su basan Kara ailesi yetkililerin patlayan boruyu tamir etmesini bekliyor.

"Uyandığımızda evin içi su dolmuştu"

Evini su basan Eyüp Kara, "Sabahleyin oldu, evin içini su basmış. Biz ilk başta fark etmedik, uyuyorduk. Komşu aradı, 'Sizin orada su mu patladı?' diye. Öyle haberimiz oldu. Uyandığımızda evin içi su dolmuştu. Yetkilileri aradık 'Geleceğiz.' dediler. Kimse gelmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki görevlileri aradık, onlar da henüz gelmedi. Öylece bekliyoruz." diye konuştu.

Sarıyer'de su borusu patlayınca bir evi su bastı

Kaynak: AA

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