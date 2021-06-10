SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
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SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR

SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de servis şoförlüğü yapan hayvansever Ahmet Altun dört yıldır, her gün sokak hayvanları için yol kenarlarına ve ormana mama ve su bırakıyor.

Sarıyer'de servis şoförlüğü yapan hayvansever Ahmet Altun dört yıldır, her gün sokak hayvanları için yol kenarlarına ve ormana mama ve su bırakıyor.

Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu Şantiyesi'nde çalışan işçileri taşıyan servis şoförü Ahmet Altun, aracının bagajında taşıdığı mama ve suyu gittiği güzergahta bulunan sokak hayvanları için yol kenarına belli noktalara bırakıyor. Bu şekilde ormanda ve sokakta sahipsiz kalan hayvanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Altun, "Dört yıldır buraya gelip gittiğim her gün aracımda taşıdığım mama ve suyu sokak hayvanları için bırakıyorum. Sonuçta hayvanlar ormanda yalnız, yani sahipsiz kaldıkları için vicdanen, sahip çıkmak insanın doğasında bulunan bir şey. Yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar. Cumartesi ve pazar günleri burada yokum ama diğer günler servis saatlerinde buradan geçerken ilgileniyorum. Kaplarına su dolduruyorum. Şayet suları eksilmişse takviye ediyorum. İmkanım olduğu sürece mama getirip bırakıyorum. Bu bölgede yaklaşık on tane kadar köpek var. Grup halinde geziyorlar. Belli bir bölgeleri var oraya bıraktığım zaman onlar kendileri gelip mama yiyorlar, su içiyorlar. Ama ormanda kalıyorlar, sahipsizler, sokakta kalmışlar, mecburen aç bırakmamak lazım" diye konuştu.

"EVE KÖPEK ALINCA HAYVANLARA BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Altun, "Dört yıl önce bir köpek aldım eve. Hayvan sevgisi ondan sonra başladı. Aslında önceden de vardı ama bu kadar doğrusu şimdi gördüğüm zaman vicdanen rahatsız oluyorum. İmkanlarım ölçüsünde bakmaya çalışıyorum. Sonuçta ağzı var, dili var fakat konuşamıyorlar, ne istediklerini tarif edemiyorlar. Ama insanların da anlaması lazım. Kendi sokağında karşılaşırlarsa, fırsatını bulduklarında yolda gördüklerinde, ilgilensinler. Varsa bir kap su koysunlar. Bu şekilde hayvanlara yardımcı olurlarsa sonuçta onlar da can. Onlar da mutlu olur. En azından karnını doyurmuş olur, çok güzel bir duygu bu" şeklinde konuştu.

Belediyelere de seslenen Altun, "Belediyeler, saha elemanı olarak bir veteriner, bir şoför görevlendirip sokak hayvanlarına, terk edilmiş hayvanlarla ilgilenirlerse çok güzel olur. Onlardan da bunu bekliyorum ben" dedi.

SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR
SARIYER'DE SERVİS ŞOFORÜ DÖRT YILDIR HER GÜN SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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