Sarıyer'de otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı - Haberler
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Sarıyer'de otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Sarıyer'de otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı

Sarıyer'de, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Madenler Eski Zekeriyaköy Caddesi'nde seyir halindeki, sürücüsünün henüz belirlenmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CEY 886 plakalı otomobil devrildi.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken cadde trafiğe kapatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin kaldırılmasıyla caddedeki trafik normale döndü.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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