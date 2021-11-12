Sarıyer'de otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Madenler Eski Zekeriyaköy Caddesi'nde seyir halindeki, sürücüsünün henüz belirlenmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CEY 886 plakalı otomobil devrildi.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken cadde trafiğe kapatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin kaldırılmasıyla caddedeki trafik normale döndü.

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