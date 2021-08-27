SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
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SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILARYılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de 2'si kadın 3 kişi otomobil motorunu çaldı.

SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de 2'si kadın 3 kişi otomobil motorunu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay dün sabah saat 06.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kaymaz, otomobiline taktırmak için 6 bin liraya yeni bir motor satın aldı. Kaymaz, motoru evinin önüne bıraktı. Sabah uyandığında motorun yerinde olmadığını fark eden Kaymaz, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kamyonetle gelen 2'si kadın 3 kişinin motoru çaldığını gördü. Ali Kaymaz, hırsızların bulunması için şikayetçi oldu.

Ali Kaymaz, "Dün arabanın motor bloğu çatlamıştı, gittik aynı motordan aldık. İçeri girdim. Bir çıktım motor bloğu yok, çalmışlar. Adam kamyonetle buraya yanaşıyor, motoru iki bayan taşımaya çalışıyor ama burada düşürüyorlar. Sonra adam iniyor arabadan tek başına kaldırıp yüklüyor. Motor zaten çok ağır, ben tek başıma değil, üç kişi kaldıramadık. İki yüz elli, üç yüz kilo var rahat. Adam kamyonete atıp götürüyor" dedi.

SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR
SARIYER'DE OTOMOBİL MOTORUNU ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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